Start aanplanting nieuw geboortebos 22 maart 2018

Zondag 25 maart mogen de kindjes geboren in 2015 hun geboorteboom planten in het nieuwe geboortebos nabij de op- en afrit van de E40 in Walshoutem. Iedereen is welkom om 10 uur. Nadien is er voor iedereen warme soep. (VDT)