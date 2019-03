Stads-en OCMW-administratie smelten samen vdt

26 maart 2019

11u31 0

De gemeente-en OCMW-raad sloten een beheersovereenkomst af voor de integratie van beide diensten. Sinds 1 januari is de politieke integratie van beide besturen een feit. “Maar nu wordt er ook volop werk gemaakt van een administratieve integratie”, licht burgemeester Gino Debroux (L’anders) toe.

“Door beide administraties te laten samenwerken en te integreren, willen we elkaar nog versterken in het belang van onze stad en inwoners. Onze dienstverlening willen we zo efficiënt mogelijk organiseren”, aldus Debroux.

Momenteel zijn de klantgerichte diensten verspreid over twee locaties: het stadhuis en het sociaal huis. “Voor onze inwoners is dit vaak verwarrend en voor ons personeel niet efficiënt”, zegt de burgemeester. “We willen er toe komen dat alle klantgerichte diensten in één gebouw worden ondergebracht. De andere, ondersteunende diensten, zoals informatica, financiën en personeel, worden gehuisvest in het andere gebouw.”

Voor de klantgerichte diensten voorziet de stad één gezamenlijk onthaal, waar de inwoners voor eenvoudige vragen vlot kunnen geholpen worden. “Voor meer persoonlijke dossiers zijn er aparte gesprekslokalen met een geïndividualiseerde gespecialiseerde dienstverlening. Op deze manier kunnen de inwoners in alle discretie en professionaliteit geholpen worden”, aldus Debroux. “Belangrijk is dat de bedrijfscultuur van beide administraties op elkaar wordt afgestemd. Kitty Bottu, de algemeen directeur, en ikzelf zullen de aansturende krachten. Uiteraard worden de diensthoofden nauw betrokken in dit samensmeltingsproces.”