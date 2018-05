Stad pakt uit met nieuw logo en nieuwe website 29 mei 2018

02u55 0

De stad Landen stelde afgelopen zondag tijdens de doortocht van de Baloise Tour officieel haar nieuw logo voor. Dat is het resultaat van een intensief 'city branding-project', een opdracht uitgevoerd door de Nelson Group, die hiervoor in interactie ging met inwoners en niet-inwoners, ondernemers, handelaars en personeel van de stad. "In het Europa van morgen zullen steden en gemeenten aan belang winnen. Elke stad of gemeente moet dan ook het onderste uit de kan halen om bewoners, bezoekers, bedrijven en investeerders aan te trekken. Het is belangrijk om het verschil te kunnen maken en zich te onderscheiden van de rest. Landen mag geen grijze muis zijn", zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "Met dit speelse en opvallende logo willen we Landen beter promoten als 'stad van het platteland', waar het goed wonen, werken en ontspannen is." Het nieuwe logo zal gebruikt worden in alle communicatie en staat te schitteren op onder meer plaktattoos, draagtassen, stylo's, koekjes en blocnotes. "De voorbije maanden is ook hard gewerkt aan een nieuwe gebruiksvriendelijke website www.landen.be. Die wordt eerstdaags gelanceerd en ook het stadsmagazine Licht op Landen wordt in een nieuw kleedje gestoken." (VDT)