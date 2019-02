Stad organiseert opruimactie vdt

20 februari 2019

13u55 0

Landen organiseert op 23 maart een grote lenteschoonmaak samen met een aantal geëngageerde verenigingen. De stad zorgt voor materiaal en parcours. Alleen of in groep, iedereen is welkom vanaf 13 uur aan Domein ‘t Park. Ook in Neerwinden en Wange zijn er opruimacties georganiseerd. Het vertrek aan de kerk in Wange is gepland om 13 uur stipt, in Neerwinden spreken de deelnemers af om 13 uur stipt aan de Oude Smis. Om 16 uur is er voor iedereen een afsluitingsmoment in Domein ‘t Park.