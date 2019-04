Stad Landen geselecteerd voor project van Mooimakers vdt

09 april 2019

16u30 0 Landen Landen diende een voorstel in. Uit de 22 inzendingen werden zeven projecten geselecteerd waaronder dat van Landen. De stad krijgt hiervoor een coachproject van drie jaar.

“Naast de individuele begeleiding door een coach van Mooimakers mogen we ook rekenen op een financiële tussenkomst voor onze afvalprojecten tegen zwerfvuil en sluikstorten”, zegt Saartje Ieven (L’Anders), schepen van Leefmilieu. “Het traject houdt ook een aantal verplicht uit te voeren actiepunten in zoals het opstarten en optimaliseren van de interne coördinatie van het zwerfvuilbeleid, de aanpak van hotspots van sluikstorten en zwerfvuil en de deelname aan operatie proper en de handhavingsweek.”

“Daarnaast zullen we een aantal initiatieven ontwikkelen op maat van Landen”, gaat schepen Ieven verder. “Zo willen we focussen op de aanpak van probleemfracties zoals peuken en hondenpoep en gaan we onze inwoners bevragen over wat zij verstaan onder netheid. Ook zwerfvuil op evenementen is een van de werkpunten. En uiteraard zullen we werken rond educatie in nauwe samenwerking met onze scholen. Heel wat werk aan de winkel dus. De actie start officieel in september 2019 maar dat betekent niet dat we ondertussen niets ondernemen of stilzitten, integendeel.”