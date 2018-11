Stad lanceert opvallende schoenenactie in de strijd tegen armoede vanessa dekeyzer

16u22 0 Landen De stad Landen roept iedereen op om tussen 1 en 6 december een lege schoen te plaatsen op een zichtbare plek van de woning of op een openbare plaats. Met deze actie wil de jeugddienst samen met de jeugdopbouwwerker Francesco de problematiek van armoede onder de aandacht brengen. “We willen ervoor zorgen dat het Sinterklaas kan zijn voor elk kind”, zegt schepen van Jeugd Gino Debroux (L’anders).

Het armoederisico in België blijft toenemen en vooral jongeren lopen een groter risico. Volgens de Europese armoede-indicator vertoont 20 procent van de Belgische bevolking een risico op armoede of sociale uitsluiting. “Spijtig genoeg is er ook in Landen veel armoede”, zegt OCMW-voorzitter Eddy Vandenbosch (L’anders). “Dit is de reden waarom we met het nieuwe bestuur er ook voor gekozen hebben om dit thema hoog op de agenda te plaatsen. Zelf zal ik de bevoegdheid armoedebestrijding invulling geven. De eerste contacten met de administratie werden al gemaakt om zo snel mogelijk een armoedebestrijdingsplatform op te richten.”

“Wij merken binnen de diensten van het OCMW een stijging van het aantal aanvragen voor tussenkomst in gas- en elektriciteitsfacturen, met soms afsluitingen tot gevolg, een stijging in het aantal aanvragen voor huurwaarborgen, een verhoging van het aantal uithuiszettingen ten gevolge van huurprijzen die niet meer kunnen worden betaald, een stijging wat leeflonen betreft en een stijging van het aantal jongeren die een tussenkomst vragen om hun studies, trein- en busabonnementen te kunnen betalen. Bovendien kloppen steeds meer inwoners aan met de vraag naar voedselpakketten. Ook hier zetten we stappen om er voor te zorgen dat we binnen de kortste keren een sociale kruidenier of een voedselafhaalpunt zullen openen. Er werden naar aanleiding van deze stijgende vraag afspraken gemaakt met Team hope uit Sint- Truiden.”

Tussen 1 en 6 december roept de stad landen op om zoveel mogelijk lege schoenen te plaatsen. “Neem er een foto van en plaats deze online met de hashtag #NeenTegenArmoedeStadLanden”, zegt jeugdopbouwwerker Francesco. “Er mogen ook schoenen worden gezet op een aantal openbare plaatsen zoals de inkomhal van het station, het sociaal huis of de bibliotheek. Je mag een schoen brengen of er eentje knutselen. Het mag wel geen verspilling zijn van schoenen en we vragen dan ook vriendelijk om de schoenen na de actie terug op te halen of er een briefje erin te steken met als boodschap dat je de schoenen schenkt aan een goed doel. In dat laatste geval moeten de schoenen wel in goede staat zijn. Ook het personeel van het stedelijk zwembad neemt deel aan de actie. Ze zullen aan de hand van foto’s schoenen presenteren op een zichtbare plaats. Personen die graag een foto of een boodschap willen delen, kunnen dus terecht in het stedelijk zwembad.”