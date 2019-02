Spinningmarathon ten voordele van Kom op tegen Kanker vdt

07 februari 2019

Op zondag 10 februari kan je tussen 13 en 17 uur in de stedelijke sporthal deelnemen aan de spinningmarathon ten voordele van Kom op tegen Kanker. De stad Landen steunt al vele jaren de ploegen van b.strong die meerijden in de 1000km van Kom op tegen Kanker. Om te kunnen meerijden, moet er eerst per ploeg 5.000 euro startgeld verzameld worden. Voor twee uur op de fiets betaal je 15 euro. Een extra uur kost je 10 euro. Wie het waagt om vier uur op de fiets te gaan, betaalt 30 euro en krijgt een gratis spaghetti als beloning. Ook de supporters kunnen mee aan tafel voor de kleine prijs van 10 euro, wel vooraf reserveren via sport@landen.be of op het nummer 011/83.20.18.