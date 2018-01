Speellandschap De Beemden valt in de prijzen 02u33 0 Foto bollen

Elk jaar organiseert de Vereniging Voor Openbaar Groen een wedstrijd 'Groene Lente' waarin de mooiste groenrealisaties van gemeenten en steden worden beloond. Landen viel in de prijzen in de categorie speelgroen met het project speellandschap De Beemden, goed voor een waardebon van 250 euro. Bovendien kreeg het in 2015 aangelegde speellandschap ook de publieksprijs 'waterproof', goed voor een waardebon van 700 euro.





"We weten al langer dat het speellandschap een voorbeeldproject is omdat we zeer regelmatig ontwerpers en jeugddiensten van over het hele land over de vloer krijgen", zegt schepen van Jeugd, Gino Debroux (sp.a). "Maar deze erkenning doet me bijzonder veel plezier. Dat ook vakmensen, die dagelijks met zulke projecten te maken hebben, ons project appreciëren, is fantastisch." In 2018 plant de jeugddienst een aantal nieuwe ingrepen zodat het speellandschap een nog attractievere speelhub wordt.





(VDT)