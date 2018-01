Snelrecht voor winkeldieven 02u28 0 Landen De politie van Landen heeft afgelopen maandag drie verdachten van een winkeldiefstal opgepakt.

De uitbaatster van een supermarkt in de Fabrieksstraat in Landen belde de politie, omdat ze vermoedde dat een klant een winkeldiefstal wilde plegen. De verdachte man, een Roemeen van 32 jaar, betaalde uiteindelijk een aantal snoeprepen en kauwgompotjes, maar achteraf bleek er toch kauwgom uit de winkel verdwenen te zijn.





De politie volgde de man naar zijn auto, een personenwagen met Duitse nummerplaten, en trof in de auto twee vuilniszakken met gestolen koopwaar aan. Het ging onder andere om 58 potjes kauwgom en 62 zakjes pistachenoten. Deze zaken waren rond het middaguur gestolen uit supermarkten Lidl en Aldi in Landen. De politie arresteerde ook de twee kompanen van de man, een Roemeense man van 27 jaar en een Roemeense vrouw van 24. Het parket dagvaardde hen meteen in toepassing van het snelrecht. Het drietal moet begin februari voor de correctionele rechtbank in Leuven verschijnen op verdenking van winkeldiefstal. (VDT)