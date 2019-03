Schoolkinderen vinden deel gesloten buit terug Kristien Bollen

15 maart 2019

Aan de Interleuvenlaan in Landen vonden in een school enkele kinderen werkmateriaal aan in een haag. De goederen, waaronder boormachines en ander handwerktuig, bleken afkomstig van een eerdere diefstal op 8 maart in de Molenbergstraat in Landen. De lokale recherche onderzoekt de zaak verder.