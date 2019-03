Samen bomen planten voor het klimaat vdt

20 maart 2019

14u27 0 Landen De leerlingen van het vijfde leerjaar van Hof Pepijn hebben samen met Natuurpunt en de stad Landen een 100-tal bomen geplant voor het klimaat. Dit gebeurde achter de Colruyt, op de bedding van de Molenbeek waar die het oude en het nieuwe Betsveld van elkaar scheidt.

“In de vorige legislatuur is er onder impuls van toenmalig schepen Frank Stevens een intense samenwerking ontstaan tussen Natuurpunt en de stad voor alles wat het natuurlandschap in Landen aangaat”, zegt schepen van Leefmilieu Saartje Ieven (L’anders). “Er werd een overeenkomst afgesloten waarbij onze belangrijkste natuurlandschappen en bossen in erfpacht werden gegeven aan Natuurpunt Landen. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren meer dan 1.000 bomen geplant. Hiervoor konden we altijd rekenen op de enthousiaste hulp van onze scholen of jonge gezinnen die hun boom mochten planten in het geboortebos. Die samenwerking willen we ook in de huidige legislatuur verder zetten.”

Sensibiliseren

Omdat het belangrijk is de jeugd te blijven sensibiliseren, deed de stad ook nu weer een beroep op de scholen. “De leerlingen van juf Evelien van het 5de leerjaar van GO!Hof Pepijn hebben ons geweldig geholpen”, zegt schepen Ieven. “De bomen werden onder de deskundige begeleiding van de vrijwilligers van Natuurpunt netjes aangeplant op de bedding van de Molenbeek. Nadien kreeg het jonge geweld nog een welverdiende lekkere kom soep alvorens terug te keren naar de schoolbanken.”