Rotation Dance Festival 05 mei 2018

Vanavond (zaterdag) vindt de vierde editie van het benefietfestival van Rotary Club Landen Rotation Dance Festival plaats in Domein 't Park. Veertien jaar geleden startte Rotary Landen op initiatief van Guido Ieven met Rotarock, een voor België uniek fundraisingevenement., maar in 2014 gooide Rotary het over een andere boeg en sloeg het de weg van de dance in. En met succes, want het evenement kon telkens rekenen op bijna 2.000 bezoekers. De line-up is dit keer alvast om van te smullen met Modus Operandi, Severe, Lassy FM, Herbeatz, Pat Krimson en Romeo Blanco. Alle info vind je op www.rotation.dance. Tickets kosten 11 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. (VDT)