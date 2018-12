Rotary Landen organiseert Kinder Kerst Matinée vdt

17 december 2018

Serviceclub Rotary Landen organiseerde een Kinder Kerst Matinée in het Aulnenhof in Walshoutem. “Vroeger hadden we de Resto du Coeur, een kerstfeest voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen uit Landen en Gingelom”, zegt Peter Wolter van Rotary Landen. “Sinds enkele jaren richten we ons vooral op de kinderen, omdat zij altijd het zwakst staan.” En geen Kerstmis zonder geschenken. Maar liefst 65 pakketten werden voorbereid bij Gikimat in Montenaken. “We hebben pakketten op maat gemaakt van jongens en van meisjes en rekening houdend met de leeftijd”, aldus Peter. “Het was natuurlijk een groot feest bij de uitdeling van de cadeaus!” Hierna kookten de leden-Rotariërs een lekkere maaltijd voor de aanwezigen, terwijl de kinderen konden genieten van animatie met clowns, grime, ballonnen en als kers op de taart lekkere pannenkoeken.