Rock Landen sluit zomervakantie af 30 augustus 2018

02u23 0 Landen Voor de negende keer organiseert Rock Landen een tweedaags alternatief Belgisch festival op 31 augustus en 1 september op het sportcomplex in Landen.

Vrijdagavond wordt het weekend ingezet met Gestapo Knallmuzik en DJ Yolotanker. Op het tweede podium treden heel wat ambitieuze en lokale dj's aan onder de noemer 'House Made', een Landens initiatief. "Zaterdagnamiddag opent het festival zijn deuren al om 13 uur voor de allerkleinste muziekfans", zegt Laure Vandevelde. "De jaarlijkse gratis gezinsnamiddag wordt ingevuld met een heleboel verrassingen en animaties. De avond brengt dan weer werk van een heel ander formaat met het hiphop-collectief Stikstof met onder meer Zwangere Guy in de rangen, de tropische dansmuziek van Teme Tan, de exclusieve reünie van dj's Ed& Kim, Humo's Rock Rally laureaat Josephine, rappers BluSamu en Le 77, de beukers van La Jungle en Crowd Of Chairs, jong dj-talent AliA en nog veel meer mooie namen. En wat Rock Landen nog beter maakt: je hoeft het sportcomplex geen enkel moment te verlaten. Honger en dorst worden in onze foodcorner en aan onze cocktailbar volledig verzadigd en op de super deluxe camping vlak naast de festivalsite kan je compleet uitgeteld in je tent neerploffen", zegt Beau Janssens. "Verder kan je ook de ecologische en duurzame elementen ontdekken waarop het festival berust en Rock Landen steunen bij hun deelname aan de Groene Vent Award van OVAM.





Info en tickets vind je op rocklanden.be of op de Facebookpagina. (VDT)