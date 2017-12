Resultaten enquête Open Vld zijn bekend 02u34 0 Landen Open Vld hield eind deze zomer een enquête bij alle Landenaren. De resultaten werden intussen verwerkt.

"Uit de enquête blijkt dat ongeveer 50 procent van onze inwoners zich veilig voelt in onze gemeente, een cijfer dat naar onze mening mag stijgen", zegt Malika Krossa van Open Vld.





"Daar wordt nu al aan gewerkt onder meer door de aankoop van twee ANPR- camera's voor onze stad en samen met de stad Tienen komen daar nog eens twee mobiele camera's bij, die we waar nodig kunnen inzetten. Er wordt ook geijverd voor een trajectcontrole bij de heraanleg van de N80 in Walshoutem."





De deelnemers aan de enquête vinden Landen zeer goed bereikbaar. "Er is wel een grote vraag naar een betere voet- en fietspadeninfrastructuur. Het stoepenproject en het Octopus-project aan de scholen moet dus zeker verder uitgewerkt worden. En last but not least houden de Landenaren van activiteiten en sfeer in hun stad. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd om van Landen terug een fijne stad, met leuke activiteiten voor iedereen te maken", klink het. (VDT)