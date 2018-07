Recordaantal leerlingen voor Academie Haspengouw 06 juli 2018

De proclamatie van de Academie Haspengouw, vestiging Landen, mocht dit jaar een recordaantal leerlingen ontvangen.





"De afdeling Landen trekt sinds een aantal jaren meer en meer leerlingen aan. Ons kunstonderwijs zit duidelijk in de lift", stelt Bart J. de Vos (N-VA), schepen van Kunstonderwijs.





Niet alleen is het totale aantal leerlingen gestegen van 250 naar 320, maar in het bijzonder in de vestigingen in de deelgemeenten nam de belangstelling toe. "We willen aan ons kunstonderwijs ook in de toekomst de ondersteuning bieden die het verdient, vandaar dat we werken aan een volledig nieuwe infrastructuur", verduidelijkt schepen De Vos. En die komt in de statige Villa in domein 't Park aan de Hannuitsesteenweg. Er komt onder meer een grote polyvalente zaal, een slagwerkklas, drie instrumentenlokalen, twee grote leslokalen beeldende kunst, een apart leslokaal notenleer, een apart leslokaal woord en vergaderlokalen. (VDT)