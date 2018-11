Quiz mee ten voordele van de vzw Passhuis vdt

12 november 2018

15u24 0

De derde Passhuis-quiz vindt plaats op zaterdag 17 november in het GC Amfi, Stationsstraat 30. De deelnemers mogen rekenen op een mix van vragen die de algemene kennis test. De opbrengst van de quiz gaat integraal naar het Passhuis, dat zorgt voor de opvang, begeleiding, praktische en morele ondersteuning van personen met een autismespectrumstoornis en aan hun omgeving. Inschrijven kan via mail naar passhuis@gmail.com of via het nummer 011/88.72.52.