PVDA wil infovergadering over bouw Plopsaqua 27 maart 2018

03u02 0

De PVDA-afdeling van Landen heeft een open brief aan het stadsbestuur gericht met als onderwerp het geplande Plopsaqua Landen-Hannuit. Daarin stelt de partij heel wat vragen.





"Daar zitten heel wat inwoners ook mee", zegt Rudy Scalais. "Daarom vragen wij een infomoment voor alle inwoners van Landen en de buurgemeenten."





Schepen van Sport, Gino Debroux (L'Anders), zegt de brief nog niet ontvangen te hebben.





"Alle vragen werden al herhaaldelijk beantwoord op de verschillende sociale media, in groepen waar meneer Scalais zelf beheerder van is en kwamen daarnaast nog eens ruimschoots aan bod bij de verschillende besprekingen op de gemeenteraad."





"Ik heb trouwens kunnen vaststellen dat de raadsleden van zowel meerderheid als oppositie zich heel constructief opstelden. Ik betreur dan ook dat de communistische partij, die de raadsvergaderingen niet bijwoont, zich verzet tegen dit project." (VDT)