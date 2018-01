PVDA: "Blij met ophaling roze zakken" 23 januari 2018

02u28 0 Landen Sinds begin dit jaar worden de roze zakken voor zachte plastics ook in Landen opgehaald. De PVDA afdeling van Landen vindt dit een juiste en goede beslissing.

"Zo komt er een einde aan de onredelijke situatie van vorig jaar waarbij de mensen zelf hun zakken moesten wegbrengen."





Daartegen voerde de PVDA ploeg in Landen in het voorjaar een ludieke protestactie door drie zaterdagen zelf met een of twee aanhangwagens de roze zakken te gaan ophalen bij inwoners van de stad en naar het containerpark te brengen.





Bij meer dan honderdzestig gezinnen werden toen meer dan zeshonderdvijftig zakken opgehaald.





"Velen spraken toen de hoop uit dat in de toekomst de stad Ecowerf zou opdragen de ophaling aan huis te doen, wat nu tot ieders tevredenheid eindelijk gebeurt", zegt Rudi Scalais, voorzitter PVDA Landen. Woensdag 24 januari haalt Ecowerf de roze zakken voor het eerst op. (VDT)