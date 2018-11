Problematiek rond transmigranten ingedijkt vdt

14 november 2018

Het aantal meldingen rond de transmigrantenproblematiek in Landen is de laatste maand verminderd. “Er zijn nog steeds transmigranten en de toestroom vanuit Brussel is niet helemaal van de baan, maar toch sterk gereduceerd”, weet Landens burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld) te vertellen. Sinds mei was er een duidelijke toename van het aantallen transmigranten en een toename van meldingen van agressie ter hoogte van de Ravel, de weg tussen het station en de parking E40, en vooral op de parking van de E40 zelf. “Ten gevolge van een aantal ingrepen zoals verscherpte controles, gecoördineerde acties, opruimacties, snoeien van het bosje ter hoogte van de parking en bijstand van andere zones en federale politie, merken we sinds oktober een sterke afname van het aantal meldingen”, zegt een tevreden burgemeester. De overlegmomenten met andere politionele diensten gaan niettemin onverminderd verder en we blijven de situatie nauwgezet volgen. Maar we kunnen wel zeggen dat de acties die ondernomen werden, toch gezorgd hebben voor een vermindering in aantal transmigranten en ook in aantal meldingen voor overlast en agressie.”