Prenatale lessen vdt

13 maart 2019

15u40 0

Op 19 maart start een nieuwe reeks prenatale lessen. Kom je graag meer te weten over het verloop van je zwangerschap en de bevalling? Over het hoe en wat bij het voeden van je baby? Over welke spullen je nu eigenlijk wel en niet nodig hebt? Dan is deze driedelige inforeeks iets voor jou. Je bent welkom op dinsdag 19 maart, 26 maart en 2 april om 19.30 uur in het Huis van het Kind. Deelnemen is gratis. Inschrijven is verplicht, via welzijn@landen.be of 011/ 67.29.15.