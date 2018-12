Politiezone Getevallei wordt op 1 januari operationeel Vanessa Dekeyzer

20 december 2018

15u41 0 Landen De politiezone Getevallei gaat van start op 1 januari. Dat is een vrijwillige fusie van de politiezone Tienen-Hoegaarden en de politiezone LAN. “Een kwaliteitsvolle en betere dienstverlening en een meer optimale bedrijfsvoering staan voorop”, klinkt het ambitieus.

Eind 2017 beslisten de politieraden van om over te gaan tot een vrijwillige fusie. Het voorbije jaar werden er heel wat voorbereidingen getroffen om op een goede manier van start te kunnen gaan met de nieuwe politiezone. Hoofdcommissaris Stephan Gilis werd aangesteld als waarnemend korpschef van de politiezone Getevallei en de nieuwe politieraad werd geïnstalleerd.

“In onze politiezone zal er dag en nacht gepatrouilleerd worden door onze interventiediensten. Om de aanrijtijd minimaal te houden zullen onze ploegen patrouilleren in drie sectoren, die werden verdeeld over de hele politiezone. Er zullen steeds minimaal drie ploegen op het terrein aanwezig zijn”, klinkt het.

Op 2 januari zal de nieuwe website van politiezone Getevallei gelanceerd worden. “Op onze website kan u alle informatie makkelijk terugvinden. Meer informatie over onze website zal op een later tijdstip worden gecommuniceerd. Ook op de nieuwe Facebookpagina van politie Getevallei kan u steeds op de hoogte blijven van de laatste berichten van onze politiezone”, zegt woordvoerder Julie Huyghebaert.

Het centraal onthaal van de politiezone bevindt zich in Tienen en is permanent. De politiepost Landen is op weekdagen van 8 tot 16 uur open en op woensdagavond tot 19.30 uur. “In elke gemeente werden de wijkkantoren behouden en in bepaalde wijkkantoren werden de openingsuren verruimd zodat de burger er op ruime basis, tijdens weekdagen, terecht kan voor aangiftes, klachten of vragen. Zo kan je in het wijkkantoor van Zoutleeuw elke voormiddag terecht van 9 tot 12uur, alsook op donderdagavond van 16 tot 19.30 uur. In Hoegaarden is het wijkkantoor op elke voormiddag geopend van 9 tot 12 uur en op dinsdagavond van 16 tot 19.30 uur. Het wijkkantoor Linter zal door omstandigheden voorlopig enkel geopend zijn op maandagavond van 15.30 tot 19.30 uur. De inwoners van Linter kunnen uiteraard steeds terecht in een van onze andere kantoren.