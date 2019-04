Poederbrief dat koppel gisteren ontving blijkt..... bloem Kristien Bollen

11 april 2019

17u18 3

Toen Maddy Withof aan de Grote Steenweg in Eliksem bij Landen gisterenmiddag haar brievenbus leeghaalde, merkte ze een verdachte brief op. De brief was gericht aan haar man Eddy Hoebregts. De enveloppe was dichtgeplakt met tape, bevatte geen afzender, bleef afgestempeld in Charleroi en het adres was volledig in hoofdletters geschreven. Politie en brandweer kwamen ter plaatse, later op de dag haalde de Civiele Bescherming de brief op voor analyse waaruit nu blijkt dat het om bloem gaat. Vorige maand werd er ook een verdachte poederbrief gevonden in het politiekantoor in de Gilainstraat in Tienen; ook toen bleek die na analyse bloem te bevatten. De politie onderzoekt de zaak verder.