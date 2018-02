Plopsaqua 2.0 wordt kwart groter 4.800 VIERKANTE METER VOOR VIJF ZWEMBADEN EN VIER GLIJBANEN VANESSA DEKEYZER

10 februari 2018

02u25 0 Landen Plopsa opent in 2020 een tweede waterpretpark in Hannuit, dat een vierde groter zal zijn dan Plopsaqua De Panne. Het zal vijf zwembaden en vier grote glijbanen tellen, en dat op een oppervlakte van 4.800 vierkante meter. Het kostenplaatje bedraagt 22,5 miljoen euro.

"Plopsaqua De Panne lokt bezoekers uit alle hoeken van het land en zit vaak bomvol - vooral in de vakantieperiodes", aldus Steve Van den Kerkhof, ceo van Plopsa Group. "Er is dus duidelijk een markt voor dit concept. Daarom gingen we enige tijd geleden op zoek naar een partnerstad voor de bouw van een tweede bad. Liefst vijftig kandidaturen werden ingediend."





De samenwerking tussen het Vlaamse Landen en het Waalse Hannuit charmeerde Plopsa Group. Bovendien is de ligging op de taalgrens, nabij de afrit van de E40 in Walshoutem maar net op grondgebied Hannuit, zeer gunstig. "Het viel enorm op dat er in deze regio weinig zwembaden te vinden zijn", vervolgt Van den Kerkhof. "We mikken dus op een bovenlokaal publiek. Ik twijfel er niet aan dat we hier gemakkelijk 400.000 bezoekers per jaar kunnen aantrekken."





Voor Landen biedt Plopsaqua een unieke kans. "We hebben een renovatie van ons stedelijk zwembad overwogen, alsook de bouw van een nieuw bad", zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "Maar dat was onbetaalbaar en we wilden de kosten ook niet doorrekenen aan onze inwoners. Daarom hebben we de samenwerking met Hannuit opgezocht. Toen de oproep van Plopsa ons bereikte, hebben we ons meteen kandidaat gesteld - met succes! Vandaag betalen we jaarlijks 500.000 euro voor de exploitatie van ons zwembad. Voor Plopsaqua bedraagt die kost 400.000 euro. We hebben dus een goede deal gesloten, zeker voor de Landenaar. Die heeft gegarandeerde toegang tot het bad aan een voordelig tarief."





Bumba en Maya

Voor de sportievelingen - en de scholen - zal er, naast een 25-meterbad met acht banen, ook een instructiebad van 16 meter met vier banen zijn. In de ruime recreatieve zone vind je drie verschillende zwembaden en vier grote glijbanen, waaronder een negentien meter hoge Sky Drop, bubbelbaden, waterkanonnen, een playhouse met watereffecten, een wildwaterbaan die deels buiten loopt, twee snackpoints, een sauna en een ligweide. "Voorts wordt een zone volledig ingericht rond Bumba's kleurrijke circuswereld", aldus nog Van den Kerkhof. "Het peuterbad zal omringd worden door terrassen, zodat ouders hun kind niet uit het oog zouden verliezen. Ook Maya de Bij, die zowel bij Nederlandstaligen als Franstaligen enorm populair is, krijgt haar eigen zone. En dan komt er nog een derde figuur centraal te staan, maar die kondigen we later nog aan."





Plopsa stelt ook alles in het werk om het nieuwe zwembadcomplex zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk uit te baten. Dit onder meer met vloerverwarming, een eigen waterzuiveringsstation, zonnepanelen, led-verlichting en een warmtekrachtkoppelingssysteem. En ook op vlak van tewerkstelling is er goed nieuws: zo'n vijftig voltijdse krachten zijn nodig om het zwemparadijs draaiende te houden.