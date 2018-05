Plattelandsatelier laat inwoners meedenken over landschap 26 mei 2018

02u25 0 Landen De provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland organiseerden zopas het eerste PlattelandsATELIER in Landen. Hierop mogen burgers meedenken over het landschap in het kader van het strategisch project Getestreek.

"Omdat participatie een belangrijke rol speelt in het project, willen we de burgers van de Getestreek informeren en samen laten denken over het landschap, de open ruimte en de duurzame integratie van water, zodat hun ervaringen en kennis van de streek kunnen worden meegenomen in het project', zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning.





De Getestreek is ook geselecteerd voor het landinrichtingsproject Water-Land-Schap van de VLM om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen. "Door intens samen te werken met burgers en andere actoren kunnen we via oplossingen op maat de waterproblematieken in de streek aanpakken", zegt Maud Davadan van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Het eerste PlattelandsATELIER was ook meteen de start van 'OnverGETElijk', een actie waarbij mensen via postkaarten hun blik op de Getestreek kunnen delen. Daarbij kunnen ze de vragen op de postkaarten beantwoorden of zelf beeldmateriaal van vroeger en nu bezorgen. (VDT)