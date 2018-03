Philip Van Kelst is CSR Professional 2017 01 maart 2018

Kasteelhoeve Wange heeft opnieuw een belangrijke duurzaamheidsaward gewonnen. Grondlegger Philip Van Kelst werd tot 'CSR professional of the Year 2017' gekroond. Die titel wordt door Time for Society elk jaar uitgereikt aan een ondernemer binnen een Belgische kmo en een groot bedrijf die zich onderscheidt op vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (of Corporate Social Responsibility). "Sinds ons ontstaan hebben we ingezet op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat was een fundamentele keuze, ook op financieel vlak", reageert Van Kelst. " Mensen geloven in ons en verbinden zich met ons. Deze prijs is een erkenning, ook voor al onze partners!"





(VDT)