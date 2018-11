Persoonlijk assistent Robin start met Buddy Events “Ik wil voor iedereen een buddy zijn die animatie brengt” vanessa dekeyzer

21 november 2018

13u07 0 Landen De 36-jarige Robin Coorens uit Landen is al meer dan vier jaar persoonlijk assistent van zijn ‘peter’ Werner. “In die functie heb ik heel wat kinderen en jongeren met een beperking leren kennen en heb ik gemerkt dat zij bij evenementen vaak uitgesloten worden. Vandaar mijn idee om een evenementenbureau op maat van die doelgroep op te starten.”

Robin heeft het hart op de juiste plaats. Al verschillende jaren zet hij zich in voor de vzw Mediclowns, die zieke kindjes in de ziekenhuizen en of bij hun thuis opvrolijkt met een bezoekje van een gekke clown. Robin zamelde met tal van activiteiten al heel wat eurootjes in om deze vzw te ondersteunen. Daarnaast is hij ook nog eens persoonlijk assistent van Werner. “Werner zocht iemand om hem voortdurend te helpen. Zo iemand vind je niet makkelijk, maar ik besloot om dat te doen. Werner woont hier bij mij in. Zo ben ik er altijd voor hem.”

Als persoonlijk assistent kent Robin als geen ander de noden van mensen met een beperking. “Zij hebben evenveel rechten als mensen zonder een beperking maar in ons land hebben we daarin nog een lange weg af te leggen. Ik zie nog al te vaak dat het aanbod aan evenementen niet op maat van deze doelgroep gemaakt is. Daar wil ik met Buddy Events verandering in brengen. Ik wil, samen met mijn vrouw en enkele vrienden met het hart op de juiste plaats, tijdens de weekends kinderanimatie aanbieden en mensen met een beperking aan knalfeest geven, als zij dat wensen.”

Bij Buddy Events kan je een clown, sint, piet, kerstman en paashaas huren, die vervolgens aan huis komen als verrassing. “Zopas hebben we als sinterklaas en zwarte pieten Nicky uit Zoutleeuw verrast”, vertelt Robin. “Zij was vroeger mijn buurmeisje en we hadden altijd al een heel goede band. Samen met wat vrienden hebben we haar een heel fijn moment bezorgd. De glimlach op haar gezicht was de grootste voldoening.”

Robin droomt er luidop van om een drone met daarin een camera aan te kopen, die kinderen in een rolstoel via een virtual reality bril de wereld kan laten zien. “Zo’n aankoop is natuurlijk een dure aangelegenheid en ik zal hier waarschijnlijk ook les voor moeten gaan volgen, maar dat komt wel in orde”, zegt Robin optimistisch. “Tot slot wil ik mezelf ook als animatie-buddy ‘uitlenen’. Zo probeer ik even de druk van de schouders van ouders van kinderen met een beperking af te nemen.” Alle info vind je op www.buddyevents.be.