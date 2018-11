Paul Kempeneers brengt boek over Waasmont uit vdt

20 november 2018

Het nummer 98, jaargang 41 van het tijdschrift Ons Landens Erfdeel, gaat integraal over Waasmont, een deelgemeente van Landen.



De studie over deze gemeente gaat niet enkel over de toponymie of plaatsnamen. Auteur Paul Kempeneers schenkt ook veel aandacht aan de genealogie, of anders gezegd aan de families die in Waasmont hebben gewoond, zeker een boeiende lectuur voor stamboomonderzoekers.



Het boek ‘Waasmont. Plaatsnamen en hun geschiedenis’ telt 128 bladzijden en wordt voorgesteld in Landen in het Sociaal Huis op woensdag 12 december om 20 uur. Hierna kan je het kopen voor de prijs van 16 euro. Later kan het ook nog bekomen worden bij de Heemkundige Kring van Landen, Standaard Boekhandel Landen, bij de webbeheerder E.Y. Kempeneers via www.kempeneers.org of rechtstreeks bij de auteur, Leuvensestraat 45 in Tienen.