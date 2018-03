Parochiezaal sluit de deuren VERENIGINGEN VERLIEZEN ENIGE ONTMOETINGSRUIMTE VANESSA DEKEYZER

02u26 0 Landen De verenigingen van Attenhoven zijn bezorgd over de nakende sluiting van hun parochiaalzaal. Ze kregen een brief in de bus van de vzw Dekenaat Zoutleeuw, de eigenaar van het gebouw. "Voorlopig is een sluiting niet af te wenden", zegt schepen De Vos.

Uiterlijk op 30 juni zal de parochiezaal sluiten. Een ramp voor de lokale postzegelclub, het bedevaartcomité, wandelclub De Leeuwerik, Samana, de kookclub, de petanquevereniging en AtRuNe. Zij zien hun geliefde bijeenkomstzaal verdwijnen. "Enkele keren per jaar huren we de ruimte af, maar dat zal binnenkort dus niet meer lukken", zegt Linda Herbots van AtRuNe, een lokale socio-culturele vereniging die de belangen van de deelgemeenten Attenhoven, Rumsdorp en Neerlanden onder de aandacht brengt. "Waar we nu naartoe moeten, weten we niet. In Attenhoven lijkt er geen alternatief voorhanden te zijn. Bijzonder jammer voor het verenigingsleven van dit dorp." De verenigingen worden verzocht hun materiaal ten laatste op 31 mei weg te halen.





"We hebben contact opgenomen met de betrokken verenigingen om samen naar een andere locatie in Landen op zoek te gaan", reageert schepen Bart Jan De Vos (N-VA). "Voor de meeste activiteiten kan wel een alternatief aangeboden worden. Ideaal is dit natuurlijk niet, omdat deze verenigingen lokaal verankerd zijn. Hun publiek is niet altijd in staat om zich makkelijk te verplaatsen."





Ontmoetingscentrum

Schepen De Vos benadrukt dat er in het verleden geprobeerd is om een nieuw elan te geven aan de ontmoetingsruimte. "In 2016 hebben we aan de Vereniging Parochiale Werken laten weten dat we het parochiecentrum van Attenhoven wilden ombouwen tot een volwaardig ontmoetingscentrum voor alle inwoners van Attenhoven en omstreken. We waren zelf bereid om een aantal concrete investeringen aan het gebouw te doen om het zaaltje aantrekkelijker en toegankelijker te maken, en zo het verenigingsleven een nieuwe impuls te geven."





Die investeringen bleken echter niet min. Het totale kostenplaatje werd geraamd op 246.000 euro. "De budgetten werden in 2016 voorzien, maar in ruil vroegen we om het betreffende gebouw met aanhorige grond in erfpacht tegen een symbolische euro voor een periode van ongeveer 30 jaar te krijgen. Daarover kon helaas geen akkoord gesloten worden. We bekijken momenteel alsnog samen met de eigenaar of er toch een alternatieve oplossing mogelijk is."