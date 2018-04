Parkeren in Stationsstraat wordt makkelijker VERSCHILLENDE ACTIES MOETEN HANDELSCENTRUM NIEUW LEVEN INBLAZEN VANESSA DEKEYZER

04 april 2018

02u31 0 Landen Landen start binnenkort met de sensibiliseringscampagne 'Ik maak plaats voor mijn klant' waarbij de handelaars en hun personeel aangespoord worden niet in het kernwinkelgebied te parkeren en zo plaats te laten voor de klanten.

Het parkeerprobleem in de Stationsstraat is een oud zeer. In deze winkelstraat geldt vandaag een blauwe zone. Met een blauwe parkeerkaart mag er dus voor een periode van maximaal twee uur geparkeerd worden, maar in de praktijk loopt het toch wat anders. Parkeerschijven worden aangepast, vaak door handelaars en hun personeel, zodat heel wat wagens de hele dag gratis geparkeerd blijven staan.





"Daar willen we verandering in brengen", zegt burgemeester Iris Vander Schelde, bevoegd voor Lokale Economie. "Zo willen we de handelaars en hun werknemers aanzetten om hun wagen niet in de Stationsstraat te parkeren. Dat kan natuurlijk alleen maar een succes zijn als er een alternatief aangeboden wordt. Dat komt er ter hoogte van de parking van de Tank-site. De actie zal dus pas gelanceerd worde, wanneer die parking ontwikkeld is."





Concrete acties

"Landen Leeft is al jaren vragende partij om een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek in en rond de Stationsstraat. Wij zijn dan ook zeer blij dat de stad maatregelen neemt en we hopen dat onze klanten dit zullen appreciëren", zegt Marc Lescrenier, voorzitter Landen Leeft.





"Ik maak plaats voor mijn klant' is maar een van de acties van het zopas goedgekeurde Strategisch Commercieel Plan voor Landen. "Met een aantal concrete acties willen we het handelscentrum opwaarderen. De leidraad hierbij is de globale strategische visie die werd uitgewerkt door de stuurgroep, de handelaars en de firma CityD", aldus burgemeester Vander Schelde.





Geschenkbonnenautomaat

"Ook de aankoop van een geschenkbonnenautomaat kadert in dat plan. Die zal geplaatst worden op een centrale openbare plaats, die dag en nacht beschikbaar is en waar je volgens het gewenst bedrag een mooi pakje kan afhalen met daarin een cadeaubon. Die kan de gelukkige dan gaan opkopen bij handelaars van Landen."





De derde grote actie is de wedstrijd 'Wie Landt in Landen', waarbij aan drie startende ondernemers de mogelijkheid wordt geboden om met hulp van de stad een jaar lang een nieuwe zaak op te starten met een minimum aan kosten. De drie winnaars zullen ondersteuning krijgen van CityD, Unizo en het stadsbestuur. "De bedoeling is om de positieve trend met betrekking tot de leegstand in het handelscentrum een extra duw te geven", besluit de burgemeester.