Papa's en kinderen kamperen op school 22 juni 2018

De kleuterleidsters van de eerste kleuterklas van GO! basisschool Hof Pepijn bedachten een origineel geschenk voor de papa's. Zo werden zij samen met hun kind uitgenodigd op 'Camping Pepijn'. Op het groene domein van basisschool Hof Pepijn sloegen de vaders samen met hun kleuter na schooltijd hun tenten op. Eens iedereen geïnstalleerd, was het tijd voor wat actie. De papa's speelden actieve spelletjes samen met hun kinderen en daarna was het tijd voor een stevig bord spaghetti en het zingen van liedjes aan het kampvuur. Na een rustige nacht werden de kleuters en papa's nog getrakteerd op een stevig ontbijt. Ook de andere gezinsleden kwamen lekker mee ontbijten.





(VDT)