Pakkend afscheid van SuperGilles, die jarenlang moedig vocht tegen hersentumor: “Hij gaf heel graag kusjes. Ik ga zijn hand op mijn schouder missen” Vanessa Dekeyzer

29 december 2018

14u07 0 Landen In het crematorium van Hasselt namen tientallen mensen vandaag afscheid van SuperGilles, het dappere jongetje uit Landen dat negen jaar lang met al zijn krachten en gesteund door mama Wendy, papa Gery en broertje Beau vocht tegen een hersentumor. Een ongemeen harde strijd die Gilleske, de jongen met de mooie glimlach, prachtige blauwe ogen en zachte handen, vorige week verloor.

De dokters voorspelden dat Gilles zijn eerste verjaardag niet zou vieren. In september werd hij 9. “Maar we moeten er wel meteen bij zeggen dat het negen zware jaren waren voor Gilles”, zeiden zijn ouders in een interview begin december. “Van bij de start van zijn leventje werd meteen duidelijk dat de hersentumor niet zou kunnen weggehaald worden en dat die Gilles niet dezelfde kansen als andere kinderen zou geven.”

De foto’s, die tijdens de dienst op het scherm verschenen, toonden onder meer Gilles als baby in het ziekenhuis. Een hard beeld, dat duidelijk maakte dat Gilles geen eerlijke kans kreeg. Maar ondanks dat gegeven, zagen we veel foto’s van Gilles al lachend. “Hij was altijd goedgezind”, zei mama Wendy. “En hij gaf heel graag kusjes. Ik ga zijn hand op mijn schouder missen.”

“De kamer was altijd gevuld met warmte”

Tal van getuigenissen prezen de vechtlust van Gilles. Ook in UZ Gasthuisberg hebben ze zelden een jongetje zoveel grenzen weten te verleggen. Daar getuigde iemand van het kinderoncologisch team over. “Maar wanneer de grenzen onoverschrijdbaar worden, stopt het jammer genoeg. Het gezin Vanhamel was een stukje familie geworden. De kamer was altijd gevuld met warmte, was het nu in verdriet of in vreugde. Gilles werd altijd goed omringd.”

Gilles werd tijdens de viering meermaals vergeleken met een sterretje aan de hemel. En die boodschap bracht Stan Van Samang ook nog eens live tijdens de viering. Stan leerde Gilles kennen toen hij samen met nog veel andere artiesten kwam optreden tijdens de benefiet voor SuperGilles in Landen, die ongezien veel bijgewoond werd door mensen uit Landen en Limburg. Ook de Facebookpagina All Together for SuperGilles werd massaal gevolgd. Daarop lieten Wendy en Gery op 21 december weten dat hun zoontje zijn oogjes definitief dicht gedaan had.

De klasgenootjes van Gilles’ broer Beau legden aan het einde van de viering witte rozen neer aan het witte kistje van Gilleske. Een luid applaus van de aanwezigen klonk nog eenmaal voor Gilles, waarna buiten het crematorium witte ballonnen de lucht in werden gelaten. “Vaarwel Gilles.”