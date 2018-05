Oude elektriciteitstoren wordt woning GEBOUW UIT 1939 KRIJGT NA JAREN LEEGSTAND NIEUWE INVULLING VANESSA DEKEYZER

09 mei 2018

02u37 0 Landen De oude elektriciteitstoren in de Raatshovenstraat in Landen krijgt een nieuw leven. De 26-jarige architect Robbe De Geyndt uit Landen gaat er een starterswoning voor zichzelf en zijn vriendin van maken. "Het wordt een hele uitdaging, maar het is een combinatie van mijn liefde voor architectuur en de nood om een deeltje Landense geschiedenis nieuw leven in te blazen."

Het pand dateert volgens de gegevens van de notaris uit 1939 en is ondanks zijn typerend karakter geen beschermd goed.





"Ik zou het zonde vinden als de toren afgebroken zou worden en plaats zou moeten ruimen voor een garage, want dat was aanvankelijk voorgesteld aan de eigenaars van de naburige panden, maar gelukkig waren die niet geïnteresseerd", zegt Robbe. "Vandaar dat ik de toren voor zover als mogelijk in zijn oorspronkelijke staat wil herstellen, maar uiteraard aangepast aan de hedendaagse noden en comforteisen."





Robbe woont al heel zijn leven in Landen en passeerde dan ook regelmatig langs het oude industriële pand aan de Raatshovenstraat.





"Naarmate ik ouder werd, groeide het idee om hier ooit in te gaan wonen. En met die gedachte heb ik in september 2017 mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik op zoek gegaan naar de eigenaar van de toren. Die stond niet te koop, dus via heel wat omzwervingen ben ik uiteindelijk bij de voormalige eigenaar uitgekomen en die was onmiddellijk bereid om het te verkopen. En van de ene dag op de andere was ik plots eigenaar van mijn eigen toren!"





Begin dit jaar startte Robbe, architect voor heyLAB Architecten, geleidelijk met de verbouwingen, maar uiteraard is de weg nog lang.





"Als het project is afgerond, zouden er vier niveaus zijn, elk met een eigen functie: werken, koken+eten, slapen+wassen en zitkamer."





Beperkte binnenoppervlakte

"Tussen de verdiepingen wil ik onderling zeker een relatie behouden om het torengevoel in stand te houden. Deze verticale relatie door middel van een vide is van uiterst belang omdat het over een zeer beperkt binnenoppervlakte gaat, slechts 20 vierkante meter per verdiep. Maar binnen de trend en de noodzaak om dichter bij elkaar en kleiner bouwen, zit dit project dus perfect op zijn plaats."





De verbouwingen zijn te volgen via Instagram onder de naam @heylabarchitects.





"Ik vind het project bijzonder leuk en uitdagend", reageert Landens burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "En ik ben opgetogen dat een verwaarloosd en leegstaand pand weldra als woonst zal ingevuld worden. Het is nu uitkijken naar het resultaat!"