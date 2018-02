Opnieuw nominatie voor Kasteelhoeve 09 februari 2018

Kasteelhoeve Wange in Landen is opnieuw genomineerd voor een belangrijke nationale duurzaamheidsaward. Philip Van Kelst zit als grondlegger van de Kasteelhoeve bij de drie finalisten voor de titel van 'CSR professional of the year'. Deze titel wordt door 'Time for Society' elk jaar uitgereikt aan een ondernemer/manager binnen een Belgische kmo die zich onderscheidt op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een negenkoppige jury van experts beoordeelt de dossiers.





Met deze nominatie zet de Kasteelhoeve zich dus niet alleen binnen de toeristische sector op de kaart op vlak van duurzaamheid, maar nu ook ten aanzien van het Belgische bedrijfsleven. (VDT)