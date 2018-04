Opendeur Campus D'hek 19 april 2018

Op Campus D'Hek wordt elk schooljaar in samenspraak met leerlingen en personeel een jaarthema gekozen waarrond een jaar lang verschillende activiteiten, uitstappen en lessen worden georganiseerd. Dit schooljaar staat in het teken van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de opendeur op vrijdag 20 april kan je zelf komen kijken hoe het thema concreet uitgewerkt werd. Een kleine greep uit wat er te zien zal zijn: uitwisseling met de basisschool in Racour, Latijnse opvoering 'Romans @ war', toneelopvoering 'In Vlaamse velden', vertellingen over WO I, gedichten en brieven uit WO I, initiatie metselen, monumentale werkstukken in de bouwwerkplaats, WO I in Landen en mijnenveger programmeren met Lego Mindstorm. Voor de kinderen is er een springkasteel, een schoolzoektocht en kindergrime. Iedereen is welkom van 18 tot 21.30 uur. (VDT)