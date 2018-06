Ontdek het oude Landen tijdens Kermis op Sinte Gitter 22 juni 2018

Op zondag 24 juni tussen 10 en 18 uur is het Kermis op Sinte Gitter. De archeologische site opent haar deuren en de gidsen van de heemkundige kring leiden je rond in historische kledij. Op het voormalige kerkplein kan je oude volksspelen herontdekken en proeven van de Geertenminne, volgens de legende een ware verzekering tegen ongelukken op reis. De Broederschap Sint-Gertrudis stelt zich aan je voor met een expo en bij boer Jos kan je dan weer terecht voor de nodige drankjes en versnaperingen. Er is doorlopend kinderanimatie, maar de trekpleister is het vernieuwde blotevoetenpad dat jong en oud zal bekoren. (VDT)