OCMW en vzw Team Hope werken samen 20 juli 2018

02u31 0

Het OCMW van Landen wil overstappen van een verdeling van kant-en-klare voedselpakketten naar een winkelpunt waar cliënten van de sociale dienst de levensmiddelen zelf kunnen afhalen. "Nu bevatten die pakketten, geleverd door het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen, soms levensmiddelen die ze niet gebruiken, wat voedselverspilling in de hand werkt", zegt OCMW-voorzitter Eddy Vandenbosch (L'Anders). "Ook komt er heel wat logistiek kijken bij leveringen aan huis", zegt Vandenbosch. "Bij een winkelpunt kunnen ze zelf kiezen welke producten ze meenemen en in welke hoeveelheden."





Door een samenwerking aan te gaan met de vzw Team Hope kan het OCMW het aanbod aan producten verruimen. Deze vereniging staat in voor de samenstelling en verdeling van voedselpakketten in Sint-Truiden en doet voor de levensmiddelen beroep op grootwarenhuizen en dergelijke. Als het OCMW 20 procent van zijn levensmiddelen van het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen afstaat aan Team Hope, is de vereniging bereid om voor Landen voor 50 personen pakketten samen te stellen die in het winkelpunt verdeeld kunnen worden. De vzw vraagt een vrij te bepalen gift voor het extra werk. "Wij gaan akkoord met de partnerovereenkomst met vzw Team Hope voor een jaar en een eenmalige bijdrage van 250 euro. Na een jaar zal de samenwerking geëvalueerd worden", besluit voorzitter Vandenbosch. (VDT)