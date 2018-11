Nog maar een inbraak in school Conciërge van een school betrapt inbreker Kristien Bollen

22 november 2018

17u22 0

De conciërge van de school Go! campus d’Hek aan de Tiensestraat te Landen werd afgelopen nacht rond iets na 3 uur gewekt door het alarm. Een kwartier later ging het alarm weer af en de vrouw ging poolshoogte nemen in de burelen. In het secretariaat zag zij het silhouet van een manspersoon die de vlucht nam. De politie werd verwittigd maar de dader was verdwenen. Bij vaststellingen bleek dat de dief een raam forceerde om binnen te geraken. Hij doorzocht een aantal kasten en burelen. Op het eerste zicht werd er geen buit gemaakt.

“De dief is binnengedrongen via een raam van het secretariaat. Vrij professioneel lijkt me, slechts een heel klein gaatje ter hoogte van het slot is er te merken. Dat raam werkt nog wel maar uit veiligheid laten we dit toch vervangen. In het secretariaat waren schuiven en kasten opengetrokken. Alle kistjes of bakjes werden doorzocht; duidelijk dus dat die op zoek was naar cash geld. In onze school laten we echter nooit cash geld achter. Zowel onze conciërge als de dief waren geschrokken. Blijkbaar dacht die dader dat hij ondanks het alarm toch nog wel wat meer tijd had, zo kwamen ze dus oog in oog te staan. De dief koos wel het hazepad en vluchtte weg langs het openstaande raam. Eenmaal buiten nam hij verder te voet de vlucht. Of de dader helemaal alleen was ? Mogelijk stonden zijn kompanen verderop in de buurt op uitkijk of met een vluchtwagen klaar. Ook hoe ze op het domein zijn geraakt is niet meteen duidelijk. Politie heeft intussen wel de beelden van de camera’s die binnen het domein staan opgevraagd en gaat die grondig onderzoeken.” aldus de directie.

De burelen werden intussen netjes opgeruimd, van de inbraak was deze ochtend nog weinig te merken en de lessen konden gewoon doorgaan. Hopelijk kan politie aan de hand van de camerabeelden de dader(s) snel vatten en komt er een eind aan de inbrakengolf in onze regio.