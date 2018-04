Nieuwe tumor verwijderd bij SuperGilles ACHTJARIGE HERSTELT VAN ZWARE OPERATIE IN GASTHUISBERG VANESSA DEKEYZER

13 april 2018

02u21 0 Landen SuperGilles (8) ligt opnieuw in het ziekenhuis. Wendy en Gery Vanhamel, zijn ouders, kregen enkele weken geleden het verschrikkelijke nieuws te horen dat er zich een tweede tumor in zijn hoofdje had gevormd. Die moest zo snel mogelijk verwijderd worden. "De operatie is achter de rug, maar Gilles heeft het heel moeilijk. Hij is heel diep moeten gaan deze keer!"

Het leek eindelijk weer de goede richting uit te gaan met SuperGilles, die al sinds kort na zijn geboorte de strijd aangaat met kanker in zijn hersenen. Vorig jaar kwam het goede nieuws dat de tumor al geruime tijd stabiel bleef en dat de chemo voorlopig stopgezet kon worden. Voor Gilles en zijn ouders was dit een hele ontlading. Voor zijn achtste verjaardag kon Gilles zelfs gaan zwemmen, iets wat hij graag wilde doen, maar door de behandelingen niet altijd mogelijk was. Gilles werd ook weer heel wat actiever, kon meer spelen en ook meer lachen. Maar de vreugde was helaas maar van korte duur. Kleine Gilles belandde op 20 maart in het Leuvense ziekenhuis Gasthuisberg.





"Hij gaf de hele tijd over en was suf. Voor ons was dat meteen het signaal dat de drain in zijn hoofdje weer verstopt was geraakt. Ons oordeel bleek juist te zijn. De dokters zeiden dat Gilles meteen onder het mes moest, maar wat daarna volgde hadden we niet zien aankomen. Er kwam een grote 'MAAR' van de dokters. Rillingen liepen over ons hele lichaam. We kregen te horen dat er een nieuwe tumor te zien was en dat het er niet zo goed uitzag. Dat nieuws sloeg in als een bom. Vol ongeloof hebben we lange tijd voor ons uit zitten staren. Het ging nu zo goed, te goed zeker?"





Verder onderzoek

Op 4 april werd Gilles geopereerd en werd zijn nieuwe tumor volledig verwijderd. "Deze wordt nu opgestuurd voor verder onderzoek. De eerste dag wilde Gilles zijn oogjes niet opendoen, maar op dag 2 was hij wel wakker, al voelde hij zich zichtbaar niet zo goed. Er bleek inderdaad iets niet te kloppen. Gilles moest opnieuw onder het mes omwille van overdruk in zijn hoofdje. Het wachten op de toestemming was zenuwslopend. Na enkele dagen op intensieve brachten ze Gilles afgelopen maandag terug naar zijn kamer. We waren nog steeds erg ongerust, maar Gilles klaart toch stilaan weer op. Het is niet te geloven hoe moedig hij blijft. Alleen zijn voeding geraakt wat moeilijk op gang, maar we hopen dat dit snel betert!" Voor Gery en Wendy en hun andere zoontje Beau zijn duidelijk weer moeilijke tijden aangebroken.





"Maar wij strijden verder samen met Gilles", zegt papa Gery. "En om symbolisch de strijd mee aan te gaan, ben ik van plan om de Mont Ventoux op te rijden. Dit zou een mooi eerbetoon zijn aan ons kleine ventje!"





