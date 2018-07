Nieuwe parking De Tank moet parkeerdruk doen afnemen 11 juli 2018

02u39 0 Landen De zoektocht naar een parkeerplaatsje wordt heel wat makkelijker dankzij de opening van de parking aan site De Tank. Daar is plaats voor 150 wagens. "Het is de bedoeling dat deze tijdelijke parkeerplaatsen de buurt zullen ontlasten", zegt schepen van Mobiliteit en waarnemend burgemeester, Didier Reynaerts (Open Vld).

De parkeervoorzieningen op het openbaar domein in de buurt zijn onvoldoende. "Er heerst dus een echte parkeerdruk", aldus Reynaerts. "In afwachting van een uitbreiding van de stationsparking aan de zuidkant, gepland door de NMBS met 400 plaatsen, zullen we de problematiek opvangen op dit terrein."





Betalend

De parking wordt wel betalend. "Maar de dagtickets zijn te koop aan de zeer gunstige prijs van 4 euro", aldus schepen Reynaerts. "Een 50-tal plaatsen zal ook speciaal voorbehouden blijven voor de handelaars van de Stationsstraat en hun personeelsleden, zodat ook deze mensen mogelijkheid hebben om lang te parkeren in de buurt van hun werk. Zij zullen via een jaarabonnement hun plaats kunnen reserveren. Dit laatste zal, met de steun van de Landense Handelaars, ervoor zorgen dat er op permanente basis vijftig parkeerplaatsen bijkomen in onze winkelstraat. Hiermee moedigt de stad het winkelen in eigen stad aan." (VDT)