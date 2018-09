Nieuwe klaslokalen worden al rockend ingewijd 04 september 2018

Met man en macht werd de voorbije maanden gewerkt aan de renovatie en uitbreiding met 175 plaatsen van de vestigingen van vrije basisschool Sint-Gertrudis aan de Grootveldstraat en de Bovenpoortstraat. "Het was even spannend maar dankzij het harde werk van ons team hebben we onze school klaar gekregen en konden we onze kapoentjes en personeel in mooie klassen en andere nodige lokalen verwelkomen", zeggen directeur Patrick Lefèvre en Jeroen Vanham. Om in de werfsfeer te blijven, werden de kinderen op de eerste schooldag verwelkomd op Rock WERFter. Er werd met ongeveer 500 kinderen en hun ouders gezongen, gedanst en gesprongen op de speelplaats. Er waren drankstandjes, koffiestandjes, een standje met gebak, een heuse camping en nog veel meer.





(VDT)