Nieuwe Carrefour Market geopend Christian Hennuy

07 november 2018

14u29 6 Landen Carrefour België heeft woensdag een nieuwe supermarkt in Landen, aan de Attenhovenstraat, geopend. Voor de nieuwe Carrefour Market werd een volledig nieuw gebouw opgericht. Bij de feestelijke opening werden kinderen gegrimeerd.

De klanten vinden hun gading in een winkel met een oppervlakte van 1.451 vierkante meter. Er is een versmarkt, met een assortiment verse producten en lekkers uit de bakkerij. “Onze winkel speelt in op de huidige voedingstrends met een assortiment bio-, glutenvrije- en dieetproducten”, zegt Baptiste van Outryve van Carrefour België. “De afdeling fruit en groenten krijgt een prominente plaats aan de ingang van de winkel, en ook de nieuwe visafdeling wordt in de kijker gezet. Meer dan ooit werkt Carrefour Market samen met lokale producenten.”

De parking telt 103 parkeerplaatsen en er worden laadpalen voorzien om 100 % elektrische of plug-in hybride wagens op te laden. Daarnaast is er ook een ruime fietsenstalling. In de winkel zullen 15 nieuwe medewerkers aan de slag gaan, die grotendeels afkomstig zijn uit Landen.

De nieuwe Carrefour Market zal iedere dag van 8 tot 20 uur geopend zijn, vrijdag tot 21 uur, zaterdag tot 19 uur, en op zondag van 8 tot 13.