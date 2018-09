Nieuwe buitenpiste voor het Centrum Therapeutisch Paardrijden 07 september 2018

Afgelopen zondag vond de CTP-dag van de vzw Centrum Therapeutisch Paardrijden plaats in Attenhoven. Tijdens het evenement, met lekkere hapjes, drankjes, demonstraties en animatie, werd het laatste project voorgestemd.





"Aangezien de laatste jaren het aantal ruiters fors is gestegen, was er nood aan meer plaats. Om die reden hebben we nu een nieuwe buitenpiste, gesponsord door bouwbedrijf Vandebos uit Alken, in gebruik genomen", zegt Rosi Peeters van CPT. "Ook de vrijwilligers van de vzw hebben hun steentje bijgedragen en het resultaat is prachtig." Met dit project zet het Centrum Therapeutisch Paardrijden weer een stap verder in haar werking en kan ze nog verder uitbreiden. "We willen aan de mensen laten zien dat we nog steeds ontwikkelen dankzij alle giften die er worden gedaan, groot of klein. We zijn dan ook ieder individu dankbaar voor zijn of haar bijdrage." Alle info vind je op www.centrumtp.com. (VDT)