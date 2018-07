Nieuwe ALDI opent de deuren 18 juli 2018

Vandaag opent de volledig vernieuwde ALDI aan de Hannuitsesteenweg feestelijk de deuren. De winkel sloot zo'n vijf maanden geleden voor renovatie- en uitbreidingswerken en is nu helemaal ingericht volgens het allernieuwste ALDI-winkelconcept: aangenamer winkelen en meer nadruk op verse producten zoals brood, groenten en fruit. "Er wordt ook vers vlees aangeboden, aangezien de Renmans beenhouwerij die aan dit filiaal verbonden was, definitief gesloten is", klinkt het bij ALDI. "Wat zeker niet verandert, is onze succesvolle formule: hoogkwalitatieve producten aanbieden voor een ALDI-prijs. Een prijsverhoging komt er zeker niet."





De winkel werd aanzienlijk uitgebreid van 850 naar 1.200 vierkante meter. Hiervoor werden de voormalige garage en de twee woonhuizen op de site afgebroken. Vandaag staat de handelsruimte van om en bij de 240 vierkante meter, naast de nieuwe ALDI nog te koop-te huur. (VDT)