Nieuw Plopsabad komt op grens Landen-Hannuit Steden delen kosten bedrijf zelf investeert 30 miljoen euro

02u23 81 Florian Van Eenoo photonews Het nieuwe aquapark komt op de grens van Hannuit en Landen en zal nog groter zijn dan Plopsaqua in De Panne (op foto). Landen Landen en Hannuit gaan in zee met Plopsa voor de bouw van een nieuw aquapark op de grens tussen beide steden, die start eind 2018. Tegen de zomer van 2020 moeten de eerste zwemmers er terecht kunnen. Aan het zwembad hangt wel een fors kostenplaatje, maar Plopsa draagt een groot deel van de investering en betaalt zo'n 30 miljoen euro. Jaarlijks zal het zwembad Landen en Hannuit jaarlijks 968.000 euro kosten.

Het aquapark komt op een terrein van 2,5 hectare nabij de afrit van de E40 in Walshoutem maar net op grondgebied Hannuit. "Er zal een sportbad zijn van 16,5 op 25 meter, dat zijn dus acht banen van twee meter", zegt schepen van Sport Gino Debroux (sp.a). "Daarnaast komt een instructiebad van 10 op 12 meter, voor het kleuter- en basisonderwijs. Het recreatief gedeelte zal bestaan uit een bad met golven, glijbanen, een buitenbad met rustplaats, een wildwaterbaan en speelruimten aangepast aan alle leeftijdsgroepen. Naast de baden komt een cafetaria toegankelijk voor zwemmers en niet-zwemmers met zicht op de zwembaden. Er worden ook voldoende kleedkamers gebouwd, geschikt voor schoolgroepen."





Toestroom

Is een kleine stad als Landen wel klaar voor de komst van een Plopsabad?





"Absoluut", zegt schepen Debroux. "We hebben bovendien nog voldoende tijd om de mobiliteit te bekijken. Dat is wel nodig, want er zal een grote toestroom naar Landen en Hannuit ontstaan. Zo moet er gesleuteld worden aan een goede busverbinding vanuit het centrum van Landen naar het aquapark. De parking, die plaatsbiedt aan 372 wagens en aan schoolbussen, zal rechtstreeks verbonden worden aan de aanwezige fietsverbinding Ravel, waar we ook voldoende fietsenstallingen zullen voorzien."





Het Waals gewest krijgt nu 30 dagen de tijd om zich akkoord te verklaren met de toewijzing aan Plopsa.





"Daarna kunnen de vergunningen aangevraagd worden", zegt schepen Debroux. "Die procedure zal tussen de zes en de negen maanden duren, waarna de bouw kan aangevat worden. Hopelijk houdt het zwembad van Landen het nog uit tot eind 2020. Wat er daarna met dit pand zal gebeuren, is nog niet duidelijk, maar ik hoop alvast dat hier bijkomende sportinfrastructuur kan gerealiseerd worden."