Nieuw Ons Zonneke kost 6,5 miljoen OPVANGCAPACITEIT KINDERDAGVERBLIJF BREIDT FORS UIT VANESSA DEKEYZER

10 maart 2018

02u28 0 Landen Het stadsbestuur geeft begin april het startschot voor de bouwwerken van het nieuwe kinderdagverblijf op de site van het huidig woonzorgcentrum Oleyck. "Dat is een bewuste keuze. Op deze manier vergroten we de interactie tussen de verschillende generaties", zegt bevoegd schepen Frank Stevens (sp.a).

Het bevolkingsaantal is de laatste jaren sterk gegroeid in Landen. Dit heeft als gevolg dat de verschillende kinderdagverblijven die in Landen gevestigd zijn, al jaren niet meer kunnen voldoen aan de vraag met lange wachttijden tot gevolg. "Bijkomend is onze stedelijk kinderdagverblijf 'Ons zonneke' al meer dan 40 jaar oud, waardoor het gebouw wat mankementen begint te vertonen."





De stad onderneemt dus actie. "Op 3 april starten we met de bouwwerken van een volledig nieuw en groter kinderdagverblijf waarin tegelijk het Huis van het Kind zal gevestigd worden", kondigt schepen Stevens trots aan.





"In eerste instantie wordt er bijkomende parkeergelegenheid gecreëerd langs de Populierendreef. Aansluitend begint de aannemer met de eigenlijke bouwwerken van het nieuwe kinderdagverblijf. In het kader van de burgemeestersconvenant is bij het ontwerp van dit project rekening gehouden met het gebruik van milieu- en energievriendelijke materialen om de uitstoot CO² tot een minimum te beperken."





Dankzij dit project slaagt de stad Landen erin haar eigen opvangcapaciteit op een kwaliteitsvolle manier drastisch te vergroten door middel van een stapsgewijze uitbreiding van 54 naar 96 opvangplaatsen.





Aanpassingen

"Indien nodig zouden we dit aantal in een later stadium nog kunnen optrekken naar 112 plaatsen", aldus schepen Stevens. "We zijn heel nauw betrokken geweest in de opmaak van de plannen en samen met de kinderverzorgsters hebben we wat aanpassingen ten voordele van de kinderen kunnen doen", zegt afdelingshoofd Ilse Mingelinckx.





6,5 miljoen

De totale kostprijs van de werken bedraagt om en bij de 6,5 miljoen euro. "Via subsidies van het Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kunnen we zo'n twintig procent van dit bedrag recuperen. De opening van het nieuw kinderdagverblijf is begin 2020 gepland. Wat er met de huidige kribbe zal gebeuren, is nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk zal dit gebouw samen met aanliggende gronden in eigendom van de stad Landen verkocht worden."