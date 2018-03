Nacht van de Steenuil 31 maart 2018

In heel Vlaanderen kan je op 31 maart deelnemen aan de Nacht van de Steenuil. Het is een avond waar men kennismaakt met het dapperste uiltje van Vlaanderen die het na al die jaren nog steeds moeilijk heeft. Zo is hij nog te vaak het slachtoffer van het verkeer of vindt hij nog moeilijk een geschikte broedplaats door het kappen van bomen. "In Landen maken we een uilenwandeling waar we zoeken naar verschillende uilensoorten", zegt Kobe Lecompte van de Uilenwerkgroep Landen.





"Die avond presenteren we ook ons kleurboek rond het thema 'uilen' aan het grote publiek. Het kleurboek is getekend door kinderen. Kunstenares Inge Kennis zal er live komen schilderen." Voor de aanwezigen is er een hapje en een drankje voorzien rond de vuurkorven in het prachtige decor van de Kasteelhoeve van Wange en om 20 uur komt Britt Simons een prachtig harpconcert geven. De deuren gaan open om 17 uur. (VDT)