N-VA: “Taalbeleid stad Landen terug naar af?” vdt

04 april 2019

12u57 0 Landen De N-VA fractie stelde op de gemeenteraad de vraag of het ingezette taalbeleid zal verder gezet worden door de nieuwe coalitie. “Huidig schepen van Integratie en Vlaams karakter, Saartje Ieven (L’anders), lijkt te kiezen voor een soepeler taalbeleid en dat betreuren we uiteraard”, zegt raadslid en voormalig schepen van Vlaams Karakter, Greta Vanermen (N-VA).

Het was schepen Vanermen die in 2014 een taalbeleidsplan invoerde in Landen. “In samenspraak met en gedragen door het personeel gaf het een duidelijke leidraad betreffende de communicatie bij de stadsdiensten en daarbuiten. Hierin werd onder meer vastgelegd dat het Nederlands voortaan de enige voertaal zou zijn. Ook het gebruik en de verspreiding van slechts ééntalig Nederlandse documenten betreffende evenementen op het grondgebied van Landen, werden gepromoot.”

Daarnaast werd er sterk ingezet op de praktijk. Integratie begint namelijk met het spreken en verstaan van de taal van je buurt. Voormalig schepen Vanermen hielp zelf mee in de opstart van allerlei initiatieven. De praatavond voor anderstalige en Nederlandstalige inwoners, Getoeter en Getater zijn maar een paar voorbeelden. “We vernemen nu dat volgens de nieuwe schepen dezelfde taal spreken geen cruciaal onderdeel is in het integratieproces en het Vlaams karakter meer is dan taal. Dit zet jammer genoeg aan te concluderen dat zij van plan is het vroegere taalbeleid soepeler toe te passen en meertaligheid weer vrij te tolereren. De N-VA fractie betreurt het ten zeerste dat het bestaande taalbeleid op de helling dreigt gezet te worden ondanks dat het de voorbije jaren heel wat vruchten heeft afgeworpen. Het beheersen van het Nederlands is en blijft immers een cruciale factor voor een succesvolle integratie van anderstaligen in de gemeente”, besluit Greta Vanermen.