Minder treinwagons 07 maart 2018

02u56 0

Op de spoorverbinding tussen Landen en Leuven is er sprake van een verminderd aantal wagens voor reizigers. Volgens een reiziger die in Vertrijk op de trein stapt, werd er voorafgaandelijk niet gecommuniceerd over de verlaagde capaciteit. Woordvoerder Dimitri Temmerman van NMBS bevestigt dat er minder treinwagons werden ingezet. "Er was een technisch probleem maar daar wordt hard aan gewerkt. Het gaat dus zeker niet om een definitieve verandering. We hopen zo snel mogelijk opnieuw de volledige capaciteit te kunnen inzetten op de verbinding tussen Landen en Leuven." (BMK)