Met de cabrio door het Hageland en Haspengouw 21 juni 2018

Zondag 24 juni organiseert BHR uit Landen haar jaarlijkse cabriorit voor moderne en oudere cabrio's. De wagens worden verwacht vanaf 11.30 uur in het Aulnenhof in Walshoutem en vertrekken vanaf 13 uur voor een rit van 115 kilometer. De toerrit slingert zich langs bezienswaardigheden in Gingelom, Jeuk, Helshoven, Mettekoven, Wellen, Alken, Stevoort, Rummen, Zoutleeuw, Kerkom en Muizen. Tijdens deze rondrit wordt eveneens een kleine fotowedstrijd georganiseerd zodat er rond 18 uur bij aankomst in het Aulnenhof drie gelukkigen naar huis kunnen met bloemen, een bier- of fruitkorf. De deelname in de onkosten bedraagt 10 euro en inschrijven kan online op www.classic-haspengouw.be. De dag zelf inschrijven kost 12 euro. (VDT)